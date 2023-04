UD Oliveirense (grupo A), AD Valongo (grupo C) e Sporting e Óquei de Barcelos (grupo D) garantiram, esta quinta-feira, o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões de hóquei em patins (WSE Champions League), juntando-se a Benfica e FC Porto, que já estavam apurados e que vão protagonizar um clássico na próxima fase.

No grupo A, o Benfica, já apurado e com o primeiro lugar garantido, empatou na visita aos espanhóis do CP Calafell (2-2) e a UD Oliveirense juntou-se às águias no apuramento. A equipa de Oliveira de Azeméis venceu na visita ao HC Liceo, na Corunha (2-3) e terminou no segundo lugar.

No grupo B, o FC Porto podia jogar com a vitória ou o empate para terminar no primeiro lugar e evitar o duelo com o Benfica, mas perdeu por 6-2 na visita aos italianos do Trissino, terminou no segundo lugar e vai encontrar os encarnados nos quartos de final. O Trissino é, assim, o oponente da UD Oliveirense. No outro jogo do grupo, os espanhóis do Noia despediram-se com um triunfo por 4-2 ante o Sarzana, de Itália.

No grupo C, festa em Valongo. A equipa nortenha recebeu e venceu os italianos do Amatori Lodi por 2-1 e beneficiou do empate do Forte dei Marmi na receção ao Barcelona (4-4) para acabar no segundo lugar, atrás dos catalães.

No grupo D, Sporting e Óquei Barcelos confirmaram o apuramento com o empate a dois golos em Barcelos. Os espanhóis do Reus venceram os franceses do Saint-Omer (4-7), mas precisavam que alguém não pontuasse em Barcelos, o que não aconteceu.

Assim, nos quartos de final, agendados para 4 e 5 de maio, há os duelos Benfica-FC Porto, Sporting-AD Valongo, Barcelona-Óquei de Barcelos e Trissino-UD Oliveirense.

CLASSIFICAÇÃO FINAL – FASE DE GRUPOS:

Grupo A:

1.º: Benfica, 12 pontos

2.º: UD Oliveirense, 10

3.º: HC Liceo, 6

4.º: CP Calafell, 3

Grupo B:

1.º: Trissino, 14 pontos

2.º: FC Porto, 11

3.º: Noia, 8

4.º: Sarzana, 0

Grupo C:

1.º: Barcelona, 13 pontos

2.º: AD Valongo, 11

3.º: Forte dei Marmi, 9

4.º: Amatori Lodi, 0

Grupo D:

1.º: Sporting, 11 pontos

2.º: Óquei Barcelos, 10

3.º: Reus, 10

4.º: Saint-Omer, 3