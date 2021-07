Pol Manrubia é reforço da equipa de hóquei em patins do Benfica.

O avançado espanhol de 21 anos assinou contrato válido até 2024 e chega às águias proveniente do Noia. «Venho do Noia para a melhor liga do mundo, na minha opinião. Para mim, o Benfica é o melhor clube de Portugal. Estou muito agradecido pela oportunidade. Espero desfrutar do Benfica e que o Benfica possa desfrutar do meu hóquei», afirmou em declarações reproduzidas no site oficial dos encarnados.

Ante do Noia, onde esteve nas últimas duas épocas, Manrubia, que fez parte da formação no Barcelona, jogou profissionalmente no Voltregà e no Vic, também de Espanha, país pelo qual se sagrou em 2018 campeão europeu sub-17 e sub-20.