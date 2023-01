Teve início esta quinta-feira a fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins, com seis equipas portuguesas em ação.

No grupo A, Benfica e Oliveirense venceram o Calafell e o Liceo, respetivamente. As águias triunfaram em casa por 5-3, enquanto a formação de Oliveira de Azeméis venceu igualmente na condição de visitada, por 5-1.

A Oliveirense lidera assim o grupo à frente do Benfica, devido à questão dos golos.

No grupo B, o FC Porto empatou na receção ao Trissino, de Itália, a três bolas. Na outra partida do grupo, o Noia venceu o Sarzana, por 4-3.

Por sua vez, o Valongo entrou a vencer no grupo C, com um triunfo por 3-0 em casa do Amatori Lodi, de Itália. A equipa lusa partilha a liderança do grupo com o Barcelona: os catalães ganharam ao Forte dei Marmi.

Por último no grupo D, houve duelo 100 por cento português: o Sporting recebeu e venceu o Óquei de Barcelos, por 3-1. Os leões estão em primeiro lugar, com os mesmos pontos do Reus, que triunfou ante o Saint-Omer.

A próxima jornada da fase de grupos Liga dos Campeões de hóquei em patins está agendada para 9 de fevereiro.