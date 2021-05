Depois do triunfo por 7-5 no primeiro jogo, o Benfica voltou a derrotar fora o FC Porto nas meias-finais do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins e colocou-se a uma vitória da final.

Os encarnados voltaram a superiorizar-se aos azuis e branco numa partida na qual nunca estiveram em desvantagem no marcador.

Diogo Rafael inaugurou o marcador aos 4 minutos e Di Benedetto empatou aos 13m para o FC Porto, minuto no qual as águias voltaram a colocar-se na frente com novo golo de Diogo Rafael.

Pouco depois, Gonçalo Alves fez o 2-2, mas o Benfica marcou, por Lucas Ordoñez, já nos instantes finais da primeira parte, tendo ido para o intervalo a vencer por 3-2 no Dragão Arena.

Aos 30 minutos, Lucas Ordoñez bisou e aos 34m chegou ao hat-trick, elevando as contas para 5-2 a favor dos visitantes.

O FC Porto reagiu e conseguiu reduzir até à diferença mínima com golos de Gonçalo Alves (38m) e de Xavi Barroso (42m).

Aos 47 minutos, Edu Lamas fez o 6-4 para o Benfica.

Já no último minuto, os portistas reduziram para 6-5 por Rfa, mas não conseguiram forçar o prolongamento.

O próximo jogo das meias-finais realiza-se no Pavilhão da Luz (26/05) e os encarnados apuram-se para a final em caso de triunfo.