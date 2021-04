O FC Porto venceu este sábado do Juventude de Viana, por 8-1, no arranque dos play-off do campeonato nacional de hóquei em patins.

Os dragões colocam-se assim em vantagem nos quartos de final, que serão decididos à melhor de três jogos.

No outro encontro do dia já disputado, foi a Oliveirense a ganhar vantagem, ao vencer o Benfica, 2-1.