Depois da derrota – com alguma polémica à mistura – em Barcelos, no passado domingo, o FC Porto regressou este sábado aos triunfos no nacional de hóquei em patins, ao golear no Dragão Arena o HC Turquel, por 7-1, em jogo da 15.ª jornada.

Ezequel Mena e Carlos Ramos, ambos com dois golos, além de um de Carlo Di Benedetto, outro de Xavi Barroso e outro de Reinaldo García, fizeram os tentos do êxito dos comandados de Ricardo Ares. Federico Balmaceda marcou para a formação do município de Alcobaça.

O vice-líder, Óquei de Barcelos, também não desperdiçou, vencendo fora a AD Sanjoanense, por 7-2. Darío Giménez e Luís Querido bisaram e Zé Pedro, Alvarinho e Danilo Rampulla também marcaram. João Lima e Zé Miguel anotaram os golos da equipa de São João da Madeira.

O Sporting, terceiro classificado, perdeu algum terreno ao empatar na deslocação ao HC Braga, a quatro golos. Os três golos de Ferran Font não chegaram aos leões, que também marcaram por Toni Pérez. António Trabulo, Gonçalo Meira, Vítor Hugo e Pedro Mendes marcaram para os minhotos, num dia que teve ainda triunfos do Sp. Tomar, da UD Oliveirense e da AD Valongo.

RESULTADOS – 15.ª JORNADA:

HC Braga-Sporting, 4-4

FC Porto-HC Turquel, 7-1

AD Sanjoanense-Óquei Barcelos, 2-7

UD Oliveirense-Paço de Arcos, 7-3

AD Valongo-Parede FC, 4-2

Sp. Tomar-Marinhense, 7-0

Juventude de Viana-Benfica (domingo, 18h00)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 37 pontos

2.º: Óquei Barcelos, 36

3.º: Sporting, 32 (menos um jogo)

4.º: UD Oliveirense, 32 (menos um jogo)

5.º: Benfica, 27 (menos dois jogos)

6.º: Sp. Tomar, 24 (menos dois jogos)

7.º: AD Valongo, 21 (menos um jogo)

8.º: HC Braga, 19 (menos um jogo)

9.º: Paço de Arcos, 17 (menos um jogo)

10.º: Parede FC, 12 (menos um jogo)

11.º: Marinhense, 10 (menos dois jogos)

12.º: Juventude de Viana, 10 (menos dois jogos)

13.º: HC Turquel, 4 (menos um jogo)

14.º: AD Sanjoanense, 3 (menos um jogo)