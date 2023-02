Benfica e Oliveirense empataram esta quinta-feira os respetivos jogos da segunda jornada do grupo A da Liga dos Campeões de hóquei em patins. Os encarnados conseguiram uma igualdade a três em casa do Liceo, em Espanha, no mesmo país em que o conjunto de Oliveira de Azeméis empatou ante o Calafell.

Empate foi também o resultado que se registou na deslocação do FC Porto a casa dos também espanhóis Noia, 0-0, numa partida do grupo B.

No grupo C, o Valongo foi derrotado na receção ao Barcelona, por 5-3.

Por último, no grupo D, dois triunfos lusos: o Sporting ganhou em França ao Saint-Omer por 7-3, ao passo que o Óquei de Barcelos ganhou em casa ante o Reus por 3-1.