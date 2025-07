Representado apenas por um jogador, o Benfica emitiu um comunicado com duras críticas à lista de convocados da Seleção para o Campeonato da Europa de hóquei em patins.

O selecionador nacional, Paulo Freitas, chamou Zé Miranda, enquanto Gonçalo Pinto vai integrar o estágio, mas apenas como reserva face a eventuais baixas nos dez atletas convocados.

«O Sport Lisboa e Benfica expressa o seu repúdio e manifesta a sua perplexidade em face da convocatória da Seleção Nacional de hóquei em patins para o Campeonato da Europa de setembro de 2025», lê-se no comunicado dos encarnados.

«Três atletas do clube – João Rodrigues, Pedro Henriques e Gonçalo Pinto – ficaram inexplicavelmente de fora. João Rodrigues, capitão na conquista do Mundial de 2019, foi informado da exclusão por simples telefonema, numa demonstração de total desrespeito por quem tanto deu à Seleção. Questiona-se: estará esta decisão ligada ao seu regresso ao clube do coração?», lê-se ainda.

«Pedro Henriques, após uma das melhores épocas da carreira, é preterido sem qualquer justificação desportiva plausível, numa atitude que parece meramente persecutória. Já Gonçalo Pinto, titular no último Mundial, vê-se agora afastado sem explicação», refere a nota do emblema da Luz.

O Benfica aponta que as decisões de Paulo Freitas «revelam um processo de escolha incompreensível e sem estratégia». Os encarnados estendem as críticas à Federação e salientam que «o hóquei em patins nacional precisa de clareza, estratégia e liderança, tudo o que tem faltado ao atual quadro federativo».

O Europeu de hóquei em patins vai decorrer entre 1 e 6 de setembro, em Paredes.