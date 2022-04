A equipa de hóquei em patins do Benfica venceu fora o Marinhense por 5-0.

Pablo Álvarez (2x), Lucas Ordoñez, Poka e Gonçalo Pinto marcaram os golos.

O Benfica está no quarto lugar da fase regular do campeonato nacional de hóquei. Soma 50 pontos, menos dois do que o Óquei de Barcelos, três do que o Sporting e cinco do que o líder FC Porto.