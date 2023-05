O Benfica, vencedor da primeira fase do campeonato nacional de hóquei em patins, iniciou o play-off com uma vitória por 5-1 sobre o HC Braga.

No jogo 1 dos quartos de final (à melhor de três), realizado na Luz, as águias adiantaram-se no marcador aos 10 minutos por Pablo Álvarez e Gonçalo Pinto fez o 2-0 aos 14m. Vítor Hugo ainda reduziu para os minhotos aos 19m

O Benfica foi para o intervalo a vencer pela diferença mínima, mas na segunda parte construiu um resultado confortável com golos de Carlos Nicolía (27m), Diogo Rafael (39m) e Pablo Álvarez.

Também nesta quarta-feira, o Óquei de Barcelos cumpriu o estatuto de favorito na receção ao Valongo e levou a melhor por 4-1 num jogo que só teve golos na segunda parte. Danilo Rampulla e Alvarinho bisaram para a equipa da casa, enquanto Facundo Navarro assinou o único golo do Valongo, que há dias foi finalista vencido da Liga dos Campeões.