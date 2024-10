O Benfica levou a melhor no dérbi de hóquei em patins ao golear o Sporting por 6-1, este sábado, garantindo a presença na final da Elite Cup, a primeira prova da época da modalidade.

Numa primeira parte muito dividida e intensa, João Rodrigues, reforço dos encarnados para esta temporada, abriu o marcador em Odivelas, aos 23 minutos. Ainda assim, os leões conseguiram empatar em cima da meia-hora, por intermédio de Facundo Bridge.

Contudo, logo no minuto seguinte, o Sporting chegou às dez faltas e Pau Bargalló, de livre direto, bateu Ângelo Girão e voltou a colocar a equipa encarnada na frente.

Na reta final, com os comandados de Edo Bosch lançados para o ataque, o Benfica sentenciou as contas da partida.

Aos 40 minutos, Gonçalo Pinto aumentou a vantagem das águias e, seis minutos depois, Nil Roca praticamente deitou por terra as esperanças do Sporting.

A dois minutos do fim, Pau Bargalló, outro reforço sonante vindo do Barcelona, bisou no encontro. Já nos segundos finais, o avançado espanhol completou o hat trick e deixou boas indicações para a temporada.

O Benfica vai defrontar a Oliveirense na final, marcada para as 18h00 deste domingo. A formação de Oliveira de Azeméis, agora comandada por Nuno Resende, ex-técnico das águias, eliminou o FC Porto, na outra meia-final.

Vencedor da Elite Cup na última época, o Benfica vai tentar contrariar a história e ser o primeiro bicampeão da prova.