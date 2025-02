O Benfica garantiu, esta quinta-feira, o primeiro lugar do Grupo B da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao vencer na receção ao Trissino, por 7-5.

Já apurados para os quartos de final, os encarnados garantiram a liderança do grupo B com duas jornadas ainda por disputar.

Na Luz, Alvarinho (8m) adiantou os italianos. Lucas Ordoñez iniciou a reviravolta encarnada aos 19 minutos e Diogo Rafael confirmou-a. Nil Roca (28m e 31m) bisou no segundo tempo, mas os italianos, com golos de Jordi Méndez (33m), Alvarinho (38m) e Giulio Cocco (41m), empataram.

A turma de Eduard Castro respondeu logo de seguida e não deu esperanças ao Trissino, com golos de Zé Miranda (41m e 46m) e Roberto di Benedetto (42m). Andrea Malagoli (59m) ainda reduziu no final.

Também no Grupo B, a Oliveirense venceu por 6-4 na visita ao Valongo e assegurou o bilhete para os quartos.

O Benfica é líder com 22 pontos, mais oito do que o Trissino, segundo classificado. Deportivo Liceo e Oliveirense, ambos com 12 pontos, ocupam os outros lugares que dão acesso à fase seguinte da prova. As posições finais, exceto o primeiro posto, ainda estão por definir.

Barcelona empata em Barcelos e FC Porto vence pela margem mínima

No Grupo A, o Óquei de Barcelos esteve à beira de surpreender o Barcelona, com quem tinha empatado a três golos na Catalunha. Desta feita, na Catedral, barcelenses e «blaugrana» empataram a quatro.

A equipa de Rui Neto chegou a estar a vencer por 4-1, graças aos golos de Danilo Rampulla (3m e 13m), Vieirinha (18m) e Miguel Rocha (25m). Marc Grau tinha marcado aos oito minutos e, na segunda parte, Sergi Llorca (46m), Ignacio Alabart (47m) e Xavi Barroso (49m) contribuíram para o empate.

Também neste grupo, o FC Porto venceu o Noia por 4-3, no Dragão Arena.

A equipa de Ricardo Ares apanhou-se a perder aos 12 minutos, mas completou a reviravolta ainda na primeira parte e não voltou a ficar em desvantagem. Carlo Di Benedetto (15m e 38m), Gonçalo Alves (22m) e Hélder Nunes (49m) marcaram para os dragões. Aleix Esteller (12m), Xavier Aragonès (28m) e Ivan Morales (30m) fizeram os golos dos catalães.

Contas feitas, o Óquei de Barcelos, já apurado para os quartos, tem praticamente garantido o primeiro lugar. Os barcelenses lideram o Grupo A, com 18 pontos. Noia (13 pontos), FC Porto (13), Reus (12) e Barcelona (nove) lutam pelas outras três vagas.