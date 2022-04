Três dias após vencer o Benfica na final da Taça de Portugal de hóquei, o FC Porto voltou a derrotar os encarnados em novo clássico, agora a contar para a Golden Cup, prova organizada no âmbito da celebração do 50.º aniversário do Liceo da Coru nha.

Os azuis e brancos venceram por 7-6, num jogo marcado pelo equilíbrio e por reviravoltas, e apuraram-se para os quartos de final.

O FC Porto marcou primeiro, chegou a estar a vencer por 3-1 e foi para o intervalo em vantagem por 4-3.

Na segunda parte, o Benfica chegou a estar a vencer por 6-4, mas os dragões reagiram e marcaram os últimos três golos do encontro.