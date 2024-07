O Benfica confirmou a contratação de Edu Castro, que sucede a Nuno Resende como treinador da equipa de hóquei em patins.

O treinador de 57 anos assinou um contrato válido até 2027 e chega à Luz após uma passagem de 19 anos pelo Barcelona, os últimos sete como treinador principal.

Durante esse período conquistou 23 troféus: seis ligas espanholas, uma Liga dos Campeões, uma Taça Continental, duas Taças Intercontinentais, cinco Taças do Rei, quatros Supertaças de Espanha e quatro campeonatos da Catalunha.

«Aquele hóquei português tradicional, da velocidade, dos contra-ataques, connosco é garantido. Não começar do zero, somar a possibilidade de agarrar as coisas bem feitas até agora. Tentaremos fazer o melhor possível. Velocidade, diversão, jogo bonito, se possível, e um jogo ofensivo, a 100 por cento. É possível que o hóquei espanhol esteja mais tático ultimamente e que o hóquei português – que, atualmente, tem a melhor liga do mundo –, seja mais rápido. Vamos adaptar o nosso modelo de jogo ao contexto, e estamos seguros de que os jogadores o farão muito bem. A diferença fundamental pode ser o aspeto tático. Seguramente, pode adaptar-se muito bem ao que pensamos fazer», disse Edu Castro, citado no site do Benfica.