Hóquei: FC Porto goleia CD Póvoa a aproxima-se do pódio
Triunfo por 5-0 em casa do último classificado. Óquei de Barcelos aproximou-se do topo
O FC Porto goleou fora o CD Póvoa por 5-0, em jogo da 11.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.
Ao intervalo, os azuis e brancos venciam por 2-0, com golos de Carlo di Benedetto e Pol Manrubia. Na segunda parte, Di Benedetto bisou, já depois de Gonçalo Alves ter feito o mesmo.
Com este resultado diante do último classificado (nenhum ponto somado ainda), o FC Porto, atual bicampeão nacional, passa a somar 22 pontos no campeonato e tem agora menos quatro do que o Sporting, que fecha o pódio com 26 e empatou neste domingo na Luz com o líder Benfica (31).
Destaque ainda para a goleada do Óquei de Barcelos no reduto do CH Carvalhos por 11-5, que com este triunfo chegou aos 27 pontos e tem ainda menos um jogo do que o Benfica. Já a UD Oliveirense foi surpreendida por 6-4 na receção ao SC Tomar.