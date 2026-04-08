FC Porto e Sporting venceram os respetivos jogos da 22.ª jornada da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins e mantêm assim a distância de 11 pontos para o Benfica, líder sem derrotas da prova.

No Dragão Arena, os comandados de Paulo Freitas chegaram ao intervalo a vencer por dois golos e construíram a goleada no segundo tempo, com destaque para os três golos de Carlo Di Benetto. Do outro lado, Folhetas e Kiko marcaram os dois golos dos visitantes, que ocupam o sétimo lugar da prova, com 30 pontos.

Já em Paços de Ferreira, o Sporting levou a melhor sobre a Juventude Pacense, com um triunfo por 4-2 e quatro cartões azuis durante o encontro. Rampulla e Nolito Romero deram vantagem à equipa de Edo Bosch, enquanto que Filipe Flórido «bisou» e confirmou o empate ao intervalo. O segundo tempo ficou marcado pelos golos de Diogo Barata e Henrique Magalhães, que garantiram a vitória leonina.

A quatro jornadas do fim da fase regular, Sporting e FC Porto somam 51 pontos e estão a 11 pontos do Benfica, líder sem derrotas da prova.