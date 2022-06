O FC Porto venceu o Benfica por 9-6 no Dragão Arena e voltou a adiantar-se na final do campeonato nacional de hóquei em patins, liderando agora a série com duas vitórias e uma derrota.

Num jogo emotivo, os dragões adiantaram-se no marcador logo aos 2 minutos por Carlo di Benedetto e aos 8m Xavi Barroso dobrou a vantagem num minuto de «loucos» que ainda teve mais dois golos: na resposta, Pablo Álvarez reduziu para o Benfica, mas logo a seguir Ezequiel Mena fez o terceiro para a equipa da casa.

O jogo serenou e a primeira parte só teve mais um golo - Gonçalo Pinto - e o jogo foi para o intervalo com o resultado fixado em 3-2.

O FC Porto regressou melhor dos balneários e logo aos 16 segundos da etapa complementar Mena bisou na partida. Pouco depois, Gonçalo Alves não conseguiu concretizar um penálti para dar ainda mais conforto aos azuis e brancos e o Benfica reagiu, marcando três golos sem resposta em menos de cinco minutos: Gonçalo Pinto, Pablo Álvarez e novamente Gonçalo Pinto, que chegou ao hat-trick.

Pela primeira vez no jogo o FC Porto ficava em desvantagem, mas reagiu da melhor forma. Na forma como «cortou» nas faltas após cometer a nona, mas principalmente no que mais importa: os golos.

Tanto que a vantagem do Benfica não durou mais do que um minuto. O veterano Reinaldo García empatou aos 35m, Xavi Barroso fez o 6-5 aos 39m e aos 43 os dragões já venciam por 8-5, com golos de Telmo Pinto e, novamente, de Reinaldo García.

Carlos Nicolía encurtou distância para o Benfica na recarga a um livre direto assinalado após o FC Porto cometer a 10.ª falta à entrada para os derradeiros 5 minutos.

Mas o FC Porto continuou no comando das operações e a dois minutos do fim Carlo di Benedetto, de livre direto, fez o 9-6 final.

O quarto jogo da final do campeonato de hóquei em patins está marcado para sábado na Luz e o Benfica está obrigado a ganhar para evitar que o FC Porto festeje o título em casa do rival.