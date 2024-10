Depois do Sporting, foi a vez da Oliveirense garantir um lugar na final da Taça Continental de hóquei em patins após vencer os catalães do Igualada por 5-1 na segunda meia-final.

A receber a competição, o vice-campeão europeu serviu-se do forte apoio do público para confirmar o favoritismo diante do oponente espanhol, o detentor da Taça WSE, a segunda principal prova do calendário europeu de clubes.

Assim sendo, a equipa orientada por Nuno Resende vai discutir a sucessão ao FC Porto na conquista do primeiro título europeu da temporada frente ao Sporting, que havia garantido a sua presença na final durante a tarde deste sábado, diante do italiano Follonica, com uma vitória por 5-4.

Neste domingo, o conjunto de Oliveira de Azeméis tentará vingar a derrota sofrida na final da Liga dos Campeões (2-1), em maio. O jogo está marcado para domingo, às 15h00.