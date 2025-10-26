O Óquei de Barcelos foi o grande vencedor da Taça Continental de hóquei em patins, após vencer o FC Porto por 4-3 na final da competição.

A jogar no seu pavilhão, os minhotos impuseram-se mais uma vez aos «azuis e brancos», tal como já tinha sucedido na última final da Liga dos Campeões.

Trata-se da segunda conquista do Óquei de Barcelos nesta competição, depois de em 1991/92 os minhotos terem erguido o troféu, quando ainda se designava por Supertaça Europeia.