A Espanha conquistou a 17.ª edição do Campeonato Europeu feminino de hóquei em patins, sagrando-se octacampeãs ao vencerem Portugal por 7-2 na final da prova disputada no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, Paredes.

Depois de uma derrota por 8-1 na fase de grupos, Portugal até se adiantou no marcador por intermédio de Marlene Sousa logo aos 2 minutos, mas a resposta das campeãs europeias e mundiais em título foi perentória e Aina Florenza empatou no minuto seguinte.

Ao intervalo as espanholas venciam já por 4-1, com golos de Maria Sanjurjo, Aiméé Blackman e nomamente Aina Florenza. Na segunda parte, depois de Marta Piquero ter feito o 5-1, Beatriz Várzeas reduziu para o Portugal.

Já perto do fim do jogo, numa altura em que as comandadas de Ricardo Barreiro jogavam sem guarda-redes, a Espanha cavou uma vantagem ainda maior, com Aina Florenza a chegar ao hat-trick e Maria Sanjurjo a bisar.