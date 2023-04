O Sporting de Tomar venceu o Sporting no desempate por penáltis e conquistou a Taça de Portugal pela primeira vez.

Nolito Romero inaugurou o marcador para os leões aos 9 minutos, mas o Sporting de Tomar, anfitrião da final four da prova foi para o descanso a vencer por 3-1 graças a golos de Lucas Honório (penálti), Pedro Martins e Franco Ferruccio.

Na segunda parte, Platero reduziu, Nolito empatou e Toni Pérez virou o jogo com cinco minutos por jogar. Já dentro do último minuto, Tomás Moreira empatou na conversão de um livre direto e levou o jogo para o prolongamento.

Na primeira parte do prolongamento, Nolito chegou ao hat-trick e deu nova vantagem ao Sporting, mas na segunda parte do prolongamento Lucas Honório fez o 5-5 na recarga a um penálti defendido por Zé Diogo, que rendeu o castigado Ângelo Girão na baliza dos leões.

No desempate por penáltis, o Sporting de Tomar converteu três contra apenas um do Sporting e festejou a conquista da primeira Taça de Portugal do seu historial num fim de semana em que bateu o FC Porto e o Sporting.