Sporting, Benfica e Óquei de Barcelos golearam este sábado em jogo da Taça de Portugal e juntaram-se ao FC Porto, no lote de equipas apuradas para a próxima eliminatória da competição.

Nesta ronda, de resto, as grandes surpresas foram a queda da Oliveirense perante a Juventude Salesiana, do Paços de Arcos no terreno do Turquel e do Riba D'Ave frente ao Física.

Quinta-feira:

Sesimbra (III) - FC Porto (I), 0-10

Sábado:

Águias da Memória (III) - Óquei Barcelos (I), 1-10

Física (II) - Riba D´Ave (I), 2-0

HA Cambra (II) - Benfica (I), 2-6

Sanjoanense (II) - Parede (I), 4-5

Biblioteca (II) - HC Braga (I), 5-6

CA Feira (II) - Famalicense (I), 4-7

Mealhada (III) - Académica (II), 2-6

Vila Boa do Bispo (III) - Valongo (I), 2-8

CD Póvoa (II) - Termas (II), 9-6

Juventude Salesiana (II) - Oliveirense (I), 3-2

Turquel (II) - Paço de Arcos (I), 4-2 (ap)

Candelária (II) - Sporting (I), 1-8

Domingo:

Marinhense (II) - Sporting de Tomar (I), 15:30

Vasco da Gama (III) - Murches (I), 17:30

Oeiras (II) - Juventude de Viana (I), 18:00