O Sporting, o FC Porto, o Benfica e o Óquei de Barcelos entraram com o pé direito nos quartos de final (à melhor de três jogos) do campeonato nacional de hóquei em patins.

Os leões bateram em casa o Hóquei Clube de Braga por 5-1, jogo em que Toni Pérez marcou três golos.

Já o FC Porto também não sentiu grandes dificuldades para levarem a melhor sobre o Sp. Tomar: triunfo por 7-0 e quatro golos do francês Carlo di Benedetto.

Já o Benfica foi forçado a ir ao prolongamento para fazer prevalecer o favoritismo na receção ao Valongo. Os encarnados chegaram a estar a vencer por 3-1, mas dois golos de Diogo Abreu permitiram ao Valongo chegar ao empate e prolongar o jogo para lá dos 50 minutos.

Na primeira parte do prolongamento, os visitantes chegaram mesmo a passar para a frente, mas dois golos de Carlos Nicolía (aos 58m na recarga a um penálti e aos 59m de livre direto) permitiram ao Benfica alcançar a reviravolta e triunfar por 5-4. Os instantes finais do jogo ficaram marcados por muita tensão e protestos da equipa do Valongo e que motivaram a expulsão do treinador Edo Bosch.

No outro jogo dos quartos de final, o Óquei de Barcelos venceu fora a Oliveirense por 4-3. Alvarinho apontou dois dos golos da equipa minhota, que após ter inaugurado o marcador aos 7 minutos esteve sempre em vantagem.