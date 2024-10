O campeonato nacional de hóquei em patins arrancou com goleadas de Sporting e Benfica.



No João Rocha, os leões bateram o HC Braga com dois golos de Alessandro Verona e outros de Toni Pérez e Rafael Bessa enquanto Miguel Henriques anotou o golo de honra dos bracarenses.



Por sua vez, os encarnados foram a Paços de Ferreira arrasar a Juventude Pacense com três golos de Pau Bargalló, dois de Di Benedetto, dois de Zé Miranda, um de Ordónez, Nil Roca e João Rodrigues. Os tentos da formação da Capital do Móvel foram da autoria de Zé Miguel e Miccoli.



A jornada fica completa na próxima quarta-feira com o duelo entre Óquei de Barcelos e FC Porto.

1.ª jornada

Sábado, 19 out:

Candelária – Murches, 2-1

Domingo, 20 out:

Sporting - HC Braga, 4-1

Valongo - Juventude de Viana, 4-0

Juventude Pacense - Benfica, 2-10

Oliveirense - Riba d’ Ave, 2-0

Sporting de Tomar – Sanjoanense, 3-4

Quarta-feira, 23 out:

Óquei de Barcelos - FC Porto, 22h00