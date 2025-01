O Sporting goleou o FC Porto por 4-0, este sábado, em jogo da 12.ª jornada da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins.

Ao intervalo, os leões já venciam por três golos no Pavilhão João Rocha. Nolito Romero abriu o marcador aos dois minutos, Rafael Bessa (5m) dilatou a vantagem e Alessandro Verona, de penálti (20m) fez o outro golo da primeira parte.

Já na segunda, Rafael Bessa bisou, aos 29 minutos.

Também este sábado, o Benfica não foi além do empate na visita à Sanjoanense (3-3).

Pau Bargalló (14, 26 e 31m) apontou todos os golos dos encarnados, enquanto Hugo Santos (3m), Mathias Arnáez (13m) e Luís Filipe (28m) marcaram para a equipa da casa.

Com estes resultados, o Sporting isola-se no segundo lugar, com 30 pontos, a apenas um do Benfica, que é líder. Já o FC Porto tem 27 e pode ser apanhado pelo Óquei de Barcelos no terceiro posto, nesta ronda.