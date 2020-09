João Sousa foi eliminado esta terça-feira na primeira ronda do torneio ATP de Kitzbuhel, ao perder frente a Hubert Hurkacz.

Na Áustria, o tenista português, número 68 do mundo, foi eliminado pelo polaco (33.º do ranking) pelos parciais de 6-3 e 7-5. Recorde-se que João Sousa já tinha sido eliminado recentemente do US Open.