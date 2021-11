A vitória de Novak Djokovic nas meias-finais do Masters 1000 de Paris garante-lhe, desde já, o primeiro lugar no ranking mundial no final de 2021.



O sérvio eliminou o polaco Hubert Hurkacz num jogo extremamente disputado e pelos parciais de 3/6, 6/0 e 7/6 (5). Foram duas horas e 17 minutos de uma grande partida.



No terceiro set, Djokovic esteve a ganhar por 4/1 e parecia caminhar para um triunfo mais sossegado, mas Hurkacz (24 anos, número 10 ATP) ainda teve forças e capacidade para levar o jogo para o tie break.



Este resultado assegura a liderança mundial a Novak Djokovic no final do ano. Na final de Paris, Djokovic defrontará o vencedor da meia-final entre Daniil Medvedev e Alexander Zverev.