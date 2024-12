A alemã Ilke Wyludda, campeã olímpica do lançamento do disco nos Jogos Olímpicos Atlanta 1996, morreu no passado domingo aos 55 anos, segundo informou a federação alemã de atletismo.

Antes disso, Wyludda tinha sido campeã europeia da disciplina em Split 1990 e Helsínquia 1994, vice-campeã do mundo em Tóquio1991 e Gotemburgo 1995.

Ilke Wyludda retirou-se da competição em Sydney 2000, depois de ficar em sétimo lugar nos Jogos Olímpicos, tornando-se fisioterapeuta.

A lançadora é ainda a detentora da segunda melhor marca de sempre, atingindo 74,56 metros, atrás da recordista mundial Gabriele Reinsch (76,80).

Wyludda voltou a competir em Londres 2012, mas nos Jogos Paralímpicos, após uma infeção bacteriana ter levado à amputação da sua perna direita.