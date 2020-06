O antigo piloto de F1, Alex Zanardi sofreu um grave acidente durante uma etapa Obiettivo tricolore, uma competição na qual participam atletas paralímpicos.



Segundo a Gazzetta dello Sport, o atleta paralímpico sofreu um acidente ocorreu ao quilómetro 146 em Pienza, Siena. Zanardi perdeu o controlo da handbike e caiu quando um veículo pesado circulava no sentido contrário.



De acordo com o jornal italiano, o campeão paralímpico foi transportado de helicóptero para o hospital em estado grave.



Recorde-se que Zanardi, de 53 anos, teve um grave acidente em 2001, que obrigou os médicos a amputarem-lhe as duas pernas, razão pela qual nos últimos tempos se tem dedicados às modalidades de desporto paralímpico.