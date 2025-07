A primeira mulher a completar uma maratona abaixo das 2:10 horas, Ruth Chepngetich, foi suspensa provisoriamente por doping.

A atleta teve um controlo antidoping adverso, que detetou o recurso a um diurético proibido e a um agente mascarante, em 14 de março, menos de uma semana depois de ter participado na Meia Maratona de Lisboa.

O resultado da análise laboratorial levou Ruth Chepngetich a optar pela suspensão voluntária provisória enquanto decorre a investigação da Unidade de Integridade do Atletismo.

The AIU has provisionally suspended Ruth Chepng'etich (Kenya) for the Presence and Use of a Prohibited Substance (Hydrochlorothiazide). ⁰⁰Details here: https://t.co/lWC8sVtgCJ pic.twitter.com/PXh6pCGkh3