Os Philadelphia 76ers prolongaram oficialmente contrato com a sua principal estrela da companhia - Joel Embiid. De acordo com vários órgãos de informação norte-americanos, o pivot camaronês, naturalizado norte-americano e medalhado de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, viu o seu contrato ser prolongado com valores astronómicos.

Embiid vai passar a ganhar, por mais três anos, um salário total de 193 milhões de dólares, com uma opção de renovação em 2028-29. O basquetebolista já ia receber 51 milhões de dólares na próxima época e mais 55 milhões na seguinte, de acordo com o vínculo vigente. Se combinarmos o contrato atual com a extensão assinada, estamos a falar de 301 milhões de dólares em cinco épocas, qualquer coisa como 270 milhões de euros à taxa de câmbio atual.

Este é um dos três contratos totais mais elevados da história da NBA. Mas não é consensual porque, apesar da grande capacidade do basquetebolista, o pivô de 30 anos tem um historial de lesões significativo. Foi considerado o MVP da época 2022/23 e já foi duas vezes melhor marcador.

Sete vezes integrante da equipa All-Star, obteve um registo de 33 pontos e 10,7 ressaltos em média, durante a época passada. O basquetebolista mostrou-se satisfeito com a assinatura do novo contrato através das redes sociais e garantiu que quer continuar nos Sixers até ao final da carreira.