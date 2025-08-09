Jogos Mundiais: Portugal conquista mais três medalhas de bronze
José Ramalho, na canoagem, e Miguel Lopes e Gonçalo Parreira, na ginástica acrobática, subiram ao pódio
Portugal conquistou, este sábado, três medalhas de bronze nos Jogos Mundiais, que se realizam em Changdu, na China.
Na canoagem, José Ramalho foi terceiro classificado na final de K1 distância curta, com o tempo de 14.08,95 minutos, mais 23,49 segundos do que o vencedor, o dinamarquês Mads Brandt.
«Foi uma medalha de bronze muito boa, tendo em conta as condições. Vir aqui, com 42 anos, é extraordinário. Quis mostrar que o desporto e a alta competição não têm idade», comentou José Ramalho, citado pela agência Lusa.
Já na ginástica acrobática, Miguel Lopes e Gonçalo Parreira garantiram o último lugar do pódio, com 28.550 pontos, atrás de Espanha (28.820) e Azerbaijão (28.730).
«Podemos estar satisfeitos com a medalha, embora queiramos sempre mais e sabíamos que conseguíamos mais. É sempre bom sentir que foi uma boa prestação da nossa parte», notou Miguel Lopes.
Ainda este sábado, Maria Rei foi sexta na final do K1 distância curta feminina, na canoagem, Sílvia Cruz foi sétima na arte marcial chinesa de wushu e Diogo Cabral falhou o acesso às meias-finais do duplo mini-trampolim.
No andebol de praia, a Seleção masculina venceu e a feminina perdeu, em ambos os casos frente à Croácia, por 2-0. Já no corfebol, equipa mista, Portugal somou a primeira vitória na fase preliminar, após bater a China por 21-9.
Está decidido o caminho das equipas portuguesas no torneio de Andebol de Praia!
A seleção feminina encontra nos quartos-de-final a Espanha e a equipa masculina terá pela frente a Tunísia.
📺Acompanhe domingo em https://t.co/fpxi1y7IZY#COPortugal #TWG2025
📸COP/F.Paraíso pic.twitter.com/P67yBpj3Cs
— Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) August 9, 2025
Vitória para Portugal 🇵🇹 no segundo jogo da fase de grupos de Corfebol! A seleção nacional venceu a anfitriã China por 21-9
A próxima fase da competição será decidida no domingo frente a Taipé Chinesa 💪#COPortugal #TWG2025 #WeAreTheWorldGames
📸IKF pic.twitter.com/51f5xk08MD
— Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) August 9, 2025
As medalhas de bronze de José Ramalho e de Miguel Lopes e Gonçalo Parreira permitiram a Portugal elevar para cinco as subidas ao pódio nos Jogos Mundiais, depois do ouro de Gabriel Albuquerque e Lucas Santos, em trampolim sincronizado, da prata de Lara Fernandes e Gabriel Henriques e do bronze de Beatriz Carneiro e Inês Faria, as duas últimas na ginástica acrobática.
Os Jogos Mundiais decorrem até 17 de agosto. Constituem um evento internacional em que são disputadas modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional.