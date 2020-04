O antigo base dos Detroit Pistons, Isiah Thomas, recusa considerar Michael Jordan o melhor basquetebolista de todos os tempos e defende que, na capacidade atlética, há agora mais «dez ou 11» jogadores ao nível da antiga figura dos Chicago Bulls.

«Esta geração não está a receber o crédito suficiente pelo que está a fazer. Os atletas são muito superiores à minha geração, não tínhamos esta capacidade», afirmou o ex-jogador dos Pistons, clube que representou entre 1981 e 1994.

Não deixando clara a natureza da relação atual com Jordan, com quem teve desavenças no passado e o marcante episódio que afastou Thomas do «Dream Team» de 1992 nos Jogos Olímpicos de Barcelona, o antigo técnico dos Pacers e dos Knicks põe em questão a capacidade de Jordan face às figuras atuais, como LeBron James ou Kevin Durant.

«Jordan foi o melhor atleta que vimos, do ponto de vista atlético, mas há 10 ou 11 jogadores na NBA, neste momento, com o seu porte atlético. Com o que Durant e LeBron estão a fazer, se os pudesses colocar na era dos anos 80, com o seu talento, a sua capacidade, a sua habilidade, quem seria o melhor de todos os tempos?», questionou Thomas, de 58 anos, em declarações à cadeia televisiva Fox.