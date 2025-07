A delegação portuguesa presente nos Jogos Mundiais Universitários, na Alemanha, chegou às cinco medalhas na prova com o bronze conquistado por Taís Pina, no judo, e pela dupla formada por Pedro Araújo e Maria Garcia, no ténis.

Taís Pina, 17.ª do ranking mundial dos -70 kg, venceu, na disputa de uma das medalhas de bronze, a brasileira Luana Carvalho (25.ª do ranking), por acumulação de castigos. Antes, tinha sido derrotada pela alemã Samira Bock no combate de acesso à final.

No ténis, o par Pedro Araújo/Maria Garcia perdeu na semifinal (7-6 e 6-3) frente aos quenianos Kael Shah e Angella Okutoyi. Nesta modalidade, a medalha de bronze é atribuída diretamente aos derrotados nas meias-finais.

Nas provas de atletismo, Mariana Bento terminou o heptatlo na quinta posição com um novo recorde pessoal (5.956 pontos), Mariana Machado apurou-se para a final dos 5.000 metros, onde irá defender o título, e Nuno Pereira desiludiu na final dos 1.500 metros, sendo sexto numa corrida em que era favorito ao pódio.

No judo, na categoria de -81kg, António Tetino foi eliminado na primeira ronda pelo cazaque Azat Kumisbay.

Além das medalhas conquistadas esta quinta-feira, Portugal conta ainda com o ouro de Agate Sousa, no salto em comprimento, e o ouro e a prata da nadadora Francisca Martins, nos 400 e 800 metros livres.