A nadadora Megan Romano tornou-se na primeira atleta feminina e dos Estados Unidos da América a inscrever-se nos Enhanced Games, qualquer coisa como «Jogos Aprimorados» em português, que decorrerão em maio do próximo ano, em Las Vegas, e permitem aos seus participantes a utilização de substâncias capazes de melhorar o desempenho desportivo.

Apesar das muitas críticas apontadas ao evento, vindas de diversas entidades, a atleta, de 34 anos, vê nele «uma oportunidade de expandir os limites do desempenho humano num ambiente transparente e com respaldo científico», no qual «as atletas femininas são valorizadas e recompensadas de forma justa e igualitária». «Acredito que este seja o futuro do desporto», chegou mesmo a dizer.

Megan Romano, que integrou a estafeta norte-americana dos 4x100 metros livres que se sagrou campeã mundial em 2013, vai nadar os 50 e os 100 metros livres, nos Enhanced Games. Caso consiga bater o recorde mundial dos 50 metros (23,61 segundos) arrecadará um milhão de dólares (877 mil euros), e se superar o dos 100 metros (51,71 segundos) ganha 250 mil dólares (219 mil euros).

🇺🇸 Megan Romano, first American and first female athlete to join the Enhanced Games.



🥇 World & NCAA Champion

⏱️ Former American Record Holder



📍 She will race the 50m and 100m Freestyle in Las Vegas, May 2026



💰 WORLD RECORD BONUS

50 m (23.61) – $1,000,000

100 m (51.71) –… pic.twitter.com/ILizxz1Tl8 — Enhanced Games (@enhanced_games) August 1, 2025

Nos Enhanced Games, vão ser igualmente realizadas provas de levantamento do peso e de velocidade no atletismo.

Apesar de os organizadores do evento garantirem que «os padrões de segurança (para os atletas) serão respeitados», a prova não é reconhecida pelas federações internacionais, pelo que os resultados nela obtidos não são reconhecidos oficialmente.

O Comité Olímpico Internacional chegou mesmo a referir que «se querem destruir o conceito de jogo limpo e de competição justa no desporto, esta é uma boa forma de o fazer».

Até ao momento, estão inscritos nos Enhanced Games do próximo ano cinco atletas, todos na natação. São eles, para lá de Megan Romano, o búlgaro Josif Miladinov, o grego Kristian Gkolomeev, o ucraniano Andrii Govorov e o australiano James Magnussen, medalha de bronze na prova dos 4x100 metros livres nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

A diferença de rendimento dos atletas que competem com e sem substâncias para melhorarem o desempenho é evidente. Em fevereiro deste ano, Kristian Gkolomeev bateu o recorde mundial dos 50 metros livres com o tempo de 20,89 segundos, tirando duas décimas à marca do brasileiro César Cielo.

Sensivelmente meio ano antes, o mesmo Gkolomeev não conseguiu melhor do que 21.59 segundos na final olímpica da mesma distância em Paris, que lhe valeu o quinto lugar.