Há 18 min
NBA: Neemias Queta impressiona na vitória dos Celtics sobre os Pacers
Basquetebolista português foi o segundo melhor marcador da sua equipa
Mais uma noite positiva para o basquetebolista português Neemias Queta. O poste dos Boston Celtics participou em 28 minutos da vitória da sua equipa sobre os Indiana Pacers, em casa, na madrugada desta quinta-feira 119-104).
Neemias Queta destacou-se com 14 pontos somados, sendo o segundo melhor marcador da equipa a par de Sam Hauser e apenas atrás da estrela da equipa - Jaylen Brown (30 pontos).
Além disso, registou nove ressaltos, cinco bloqueios e um roubo de bola. Desta forma, os Celtics ficam em segundo lugar da Conferência Este da NBA, apenas atrás dos Detroit Pistons, com quem perderam há dois dias. Na madrugada de sábado, Neemias pode voltar a entrar em ação contra os Brooklyn Nets.
