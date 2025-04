Os Oklahoma City Thunder voltaram a vencer os Memphis Grizzlies (114-108), na última madrugada, ficando a apenas um triunfo de avançar para a próxima ronda dos play-offs da NBA.

Os City Thunder tiveram, ainda assim, de recuperar de uma desvantagem de 29 pontos (69-40), no segundo período, para somar o terceiro triunfo na série. Só os LA Clippers conseguiram uma recuperação mais expressiva em jogos dos play-offs, em 2019, frente aos Golden State Warriors (31 pontos).

Shai Gilgeous-Alexander (31 pontos) e Jalen Williams (26) deram nas vistas pelos City Thunder, enquanto Scottie Pipen Jr chegou aos 28 pontos nos Grizzlies, que perderam a estrela da companhia, Ja Morant, ainda na primeira parte, com problemas na anca.

Em Los Angeles, os Clippers dominaram os Denver Nuggets (117-83), liderados por Kawhi Leonard (21 pontos e 11 ressaltos), Norman Powell (20 pontos), Ivica Zubac (19 pontos e nove ressaltos) e James Harden (20 pontos e nove assistências). Nos Nuggets, Nikola Jokic completou mais um triplo-duplo (23 pontos, 13 ressaltos e 13 assistências).

Os Clippers passam a liderar a eliminatória por 2-1, tal como os New York Knicks, na sequência do difícil triunfo em Detroit (118-116). Karl Anthony-Towns (31 pontos) e Jalen Brunson (30 pontos e nove assistências) foram as figuras principais na equipa de Nova Iorque.