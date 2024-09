Jack Draper conquistou um lugar nas meias-finais do Open dos Estados Unidos depois de ter ultrapassado Alex de Minaur por 6-3, 7-5 e 6-2.

O 25.º cabeça de série derrotou o australiano e tornou-se no quarto britânico na era do Open a chegar à final four em Flushing Meadow.

Antes da última semana, o jovem de 22 anos nunca tinha passado da segunda ronda de um Grand Slam, mas mostrou poucos sinais de nervosismo ao ultrapassar o 10.º cabeça de série De Minaur. É uma classificação inédita para o tenista.

Draper enfrentará, de seguida, o número um do mundo, Jannik Sinner, ou, em alternativa, o campeão de 2021 Daniil Medvedev. Os dois defrontam-se no último jogo dos quartos-de-final no estádio Arthur Ashe.

No circuito feminino, a tenista checa Karolina Muchová apurou-se para as meias-finais do Open dos Estados Unidos pela segunda vez consecutiva, ao bater nos quartos-de-final a brasileira Beatriz Haddad Maia em apenas dois sets.

Muchova, 52.ª do ranking mundial, superou a 21.ª da hierarquia pelos parciais de 6-1 e 6-4, num encontro com a duração de uma hora e 23 minutos. Irá defrontar ou polaca Iga Swiatek, líder do ranking mundial, ou a norte-americana Jessica Pegula, sexta da hierarquia.