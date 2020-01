O basquetebolista dos Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, alcançou o primeiro triplo-duplo da carreira e bateu um recorde com 64 anos na NBA, a liga norte-americana de basquetebol, na vitória por 117-104 esta madrugada, ante os Minnesota Timberwolves.

O antigo base dos Los Angeles Clippers - que chegou para colmatar a saída de Westbrook para Houston - de 21 anos e 185 dias, tornou-se o mais jovem jogador desde 1956 a fazer um triplo-duplo de pelo menos 20 pontos, 20 ressaltos e dez assistências num só jogo da prova. A proeza bate Maurice Stokes, que detinha esse registo exibicional com menor idade, de acordo com as estatísticas da NBA.

Veja a exibição de Gilgeous-Alexander: