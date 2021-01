O Sporting perdeu nesta terça-feira com os israelitas do Ironi Ness Ziona por 86-81, em encontro da primeira jornada do Grupo C da Taça da Europa de basquetebol, a decorrer na cidade polaca de Wloclawek.

A equipa orientada por Luís Magalhães, que ao intervalo já perdia por 42-36, precisa de ficar num dos dois primeiros lugares do grupo ou de ser um dos quatro melhores terceiros dos seis grupos desta fase para rumar aos ‘oitavos’.

Nas duas próximas jornadas, os leões medem forças com os polacos do BM Slam Stal, na quinta-feira, e com os húngaros do Szolnoki Olajbanyssz, na sexta-feira.