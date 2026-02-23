O português Isaac Nader bateu, este domingo, o recorde português dos 800 metros em pista curta, no decorrer da Copernicus Cup, na Polónia, ao concluir a sua corrida em 1.45,05 minutos.

Em grande forma, Nader correu em Torun três dias depois de ter vencido os 1.500 metros no indoor de Liévin, em França, também com recorde nacional.

Agora, o meio-fundista optou por uma distância mais curta, para afinar a sua velocidade em pista e saiu-se bastante bem, retirando mais de um segundo ao anterior máximo, que já lhe pertencia há um ano.

No pavilhão da Expocentro, em Pombal, o atleta do Benfica tinha marcado 1.46,18, em 23 de fevereiro de 2025.

O algarvio, de 26 anos, detém seis recordes nacionais: 800, 1.500 e 3.000 metros em pista curta e 800, 1.500 e milha em pista ao ar livre.

Nader, atual campeão do mundo dos 1.500 metros ao ar livre, voltará a correr na pista de Torun ainda em março, onde tentará juntar ao seu palmarés o título mundial indoor.

A corrida deste domingo foi vencida pelo belga Eliott Crestan, em 1.44,07 minutos, à frente dos polacos Maciej Wyderka e Filip Ostrowski e do jamaicano Navasky Anderson.

Para a Copernicus Cup também estava prevista a presença de Salomé Afonso, que vinha de um recorde da Europa de 2.000 metros, fixado há três dias. No entanto, a fundista lusa acabou por não alinhar nos 1.500 metros, em que estava inscrita, por não ter recuperado totalmente.