O ciclista português Iúri Leitão sagrou-se, esta quarta-feira, campeão europeu de omnium, nos Campeonatos da Europa de ciclismo de pista que decorrem em Konya, na Turquia.

É o sexto título europeu de Iúri Leitão na pista e o primeiro de Portugal numa disciplina olímpica.

Iúri Leitão, de 27 anos, era segundo classificado à entrada para a última prova do omnium. Na decisão, o português esteve irrepreensível na corrida por pontos para assegurar o ouro, somando um total de 140 pontos.

Em segundo lugar ficou o neerlandês Yanne Dorenbos com 131 pontos, com o alemão Roger Kluge a fechar o pódio, com 126 pontos.

Além do primeiro lugar da corrida por pontos no programa masculino de omnium, Iúri Leitão já tinha sido primeiro no scratch e na corrida tempo, além de 15.º na eliminação.

Quatro vezes campeão da Europa de scratch (2020, 2022, 2024 e 2025) e uma na corrida por pontos (2025), o vianense junta o ouro europeu no omnium à prata olímpica conquistada nesta disciplina em Paris2024 e ao título mundial de 2023.