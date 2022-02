A Rússia venceu esta terça-feira a Geórgia por 3-1 e garantiu a qualificação para as meias-finais do Europeu de futsal 2022, fase na qual vai defrontar a Ucrânia, que deixou para trás, na segunda-feira, o Cazaquistão (vitória por 5-3).

Na Ziggo Dome, em Amesterdão, nos Países Baixos, e com vários jogadores que atuam no campeonato português na quadra, o jogo chegou ao intervalo sem golos.

Foi já na segunda parte que o marcador teve mexida, com Artyom Niyazov, jogador do KPRF Moscovo, a dar vantagem à Rússia, aos 23 minutos.

A resposta, porém, foi pronta por parte dos georgianos, com Bruno Petry, que joga nos espanhóis do Jaén, a empatar no minuto seguinte (1-1).

A seleção comandada por Sergey Skorovich passou de novo para a frente do marcador com um golo de Ivan Chishkala, jogador do Benfica, aos 28 minutos.

O 2-1 manteve-se até bem perto da buzina final para o fim do encontro, nuns segundos finais emocionantes. Com a Geórgia em cinco para quatro, Putilov, guarda-redes da Rússia, fez duas defesas consecutivas difíceis no mesmo lance e, logo a seguir, a Rússia recuperou a bola em zona defensiva e Chishkala rematou para a baliza deserta, bisando para o 3-1 final. A única 'derrota' para os russos foi mesmo o cartão amarelo a Artem Antoshkin, que o deixa fora da meia-final.

O resumo e os golos do jogo:

Fica assim pelo caminho a seleção onde jogam Elisandro (Sp. Braga/AAUM), Thales Feitosa (Candoso) e o ex-Benfica Chaguinha. Segue para as meias-finais a Rússia, que também teve em campo o benfiquista Robinho. O duelo com a Ucrânia é na sexta-feira às 16 horas e acontece, curiosamente, numa altura de grande tensão política entre os dois países.

Recorde-se que Portugal apurou-se para as meias-finais ao vencer a Finlândia na segunda-feira, por 3-2. O atual campeão em título vai conhecer ainda esta terça-feira o adversário, saído do Espanha-Eslováquia, que tem início às 19 horas.