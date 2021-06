O português Ivan Fernandes, ex-campeão nacional, vai ser selecionador do escalão júnior de natação do Liechtenstein.

O treinador nasceu no Funchal, e enquanto nadador foi campeão nacional em 2002 pelo Clube de Natação da Amadora, tendo representado ainda as cores do Benfica, equipas a que regressou anos depois, mas desta feita no papel de treinador.

Há quatro anos, o Ivan Fernandes mudou-se para a Alemanha para «ganhar conhecimento».

«Já trabalho há quatro anos na Alemanha e, nestes últimos dois anos trabalhava num centro de alto rendimento em Hamburgo, que é um dos melhores centros da Europa», disse em declarações à Lusa.

«Ser selecionador nacional é um motivo de orgulho. Sinto-me preparado para este desafio», salientou ainda Ivan Fernandes, que arranca os trabalhos de seleção em agosto.