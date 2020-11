Os gémeos Ivo e Rui Oliveira conquistaram, este domingo, a medalha de prata na disciplina de Madison, no último dia dos Europeus de ciclismo de pista, que decorreram em Plovdiv, na Bulgária.

Os irmãos gaienses foram em crescendo ao longo das 200 voltas à pista, numa prova na qual participaram 11 das 14 seleções participantes. No final, a dupla portuguesa terminou com 43 pontos, a oito da campeã Espanha (Albert Torres e Sebastián Mora) que apenas garantiu o título no derradeiro sprint. Itália (por Francesco Lamon e Stefano Moro) fechou o pódio, com 33 pontos.

Depois de apenas pontuarem em apenas um dos primeiros dez sprints, os ciclistas portugueses venceram três sprints e pontuaram em mais dois na segunda metade da prova, fase na qual ainda dobraram o pelotão, o que valeu 20 pontos de bónus.

A sexta medalha lusa nos Europeus fechou uma participação histórica em solo búlgaro. Iuri Leitão (scratch) e Ivo Oliveira (perseguição individual) já tinham conseguido dois ouros, naqueles que foram os primeiros títulos portugueses de sempre em elites. Iuri foi ainda prata na eliminação e bronze em omnium e Maria Martins foi bronze na eliminação. Desta forma, todos os quatro ciclistas portugueses acabaram medalhados.