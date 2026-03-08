Fez-se história este domingo em solo luso. Jacob Kiplimo bateu o recorde mundial na 35.ª edição da Meia Maratona de Lisboa.

O atleta ugandês percorreu a distância de 57.20 minutos, batendo o recorde atual que pertencia ao etíope Yomif Kejelcha – 57.31 minutos em 2024 (Valência). Kiplimo tinha, inclusive, batido o recorde em 2021, tendo sido três anos depois superado por Yomif.

O atleta de 25 anos já tinha feito a distância em 56.42 minutos na prova de Barcelona a 16 de fevereiro de 2025, mas a marca nunca foi homologada pela World Athletics, por alegadamente ter sido beneficiado pelo carro marcador de ritmo que o precedia.

Os quenianos Nicholas Kipkorir (58.08) e Gilbert Kiprotich (58.59) fecharam o pódio masculino em segundo e terceiro, respetivamente. Samuel Barata, que terminou na 12.º posição, foi o melhor português em prova.

Já categoria feminina, Tsigie Gebreselama foi a vencedora depois de ter realizado os 21,0975 quilómetros em 01:04.48. O pódio feminino ficou composto pelas quenianas Janeth Chepngetich (01:06.50) e Regina Wambui (01:07.10),

Mariana Machado, em estreia na distância, foi a nona classificada e a melhor portuguesa em prova.