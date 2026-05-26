O tenista português Jaime Faria, número dois nacional, qualificou-se esta terça-feira, pela primeira vez na carreira, para a segunda ronda de Roland Garros, ao bater o canadiano Denis Shapovalov, em três sets.

A vitória clara do atual n.º 115 do ranking ATP, frente ao atual 39.º classificado da hierarquia e antigo número dez mundial, foi construída com os parciais de 6-4, 7-5 e 6-4, em duas horas e 31 minutos.

Na segunda ronda, Faria, de 22 anos, vai defrontar o alemão Jan-Lennard Struff (80.º), que surpreendeu o cazaque Alexander Bublik, nono cabeça de série e presença nos quartos de final de 2025, com um triunfo por 7-5, 6-7 (6-8), 6-4 e 7-5.

Recorde-se que o tenista luso passou por três rondas na qualificação para atingir o quadro principal.

Na segunda ronda está também Nuno Borges, que vai defrontar o sérvio Miomir Kecmanovic na quarta-feira.

