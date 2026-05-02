Ténis: Jaime Faria na final do torneio de Mauthausen
Português disputa título com o russo Roman Safiullin
O tenista português Jaime Faria apurou-se, este sábado, para a final do torneio austríaco de Mauthausen, ao vencer o norte-americano Darwin Blanch em dois sets, nas meias-finais da prova austríaca do circuito Challenger, em terra batida.
Jaime Faria, 136.º classificado do ranking mundial e sétimo cabeça de série neste torneio, venceu com relativa facilidade um tenista posicionado mais abaixo na hierarquia da ATP (244.ª posição), pelos parciais de 6-3 e 6-2, em 57 minutos.
O português vai disputar a final, no domingo, frente ao russo Roman Safiullin, que ocupa o 176.º posto do ranking masculino. Safiullin venceu este sábado o austríaco Lukas Neumayer, número 195 do mundo, em três sets, pelos parciais de 3-6, 6-4 e 6-1.
Jaime Faria, de 22 anos, tentará conquistar na Áustria o primeiro título individual em 2026, depois de ter alcançado dois no circuito Challenger em 2024, em Oeiras e em Curitiba, no Brasil.