O tenista português Jaime Faria, primeiro cabeça de série, foi eliminado do torneio Challenger de Nottingham, em Inglaterra, ao perder diante do chinês Zhizhen Zhang em dois sets, na tarde desta terça-feira.

Jaime Faria, 93.º colocado do ranking mundial, não conseguiu contrariar o 189.º da hierarquia, perdendo pelos parciais de 6-4 e 7-5, em uma hora e 19 minutos.

Com a eliminação de Jaime Faria, o torneio de Nottingham deixa de contar com jogadores portugueses, depois de Henrique Rocha ter sido afastado na segunda-feira.