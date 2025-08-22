US Open: Jaime Faria entra no quadro principal como «lucky loser»
Português tinha perdido com Ugo Blanchet, mas ganhou acesso. Henrique Rocha foi eliminado na última fase de qualificação
O tenista português Jaime Faria acedeu, como «lucky loser», ao quadro principal de singulares da 139.ª edição do Open dos Estados Unidos (US Open), o último torneio do Grand Slam da temporada, que começa no domingo, em Nova Iorque.
O lisboeta, de 22 anos, número 118 do mundo, tinha perdido na terceira ronda da fase de qualificação com o francês Ugo Blanchet (184.º), em dois sets, por 7-5 e 6-4, esta sexta-feira, mas pouco depois foi um dos três tenistas que ganharam o sorteio de acesso ao quadro principal entre os cinco derrotados mais cotados da última ronda do «qualifying».
Em 2024, Jaime Faria foi eliminado na primeira ronda da qualificação, pelo que vai agora estrear-se no quadro principal de singulares do torneio e fazer o pleno em Grand Slams esta temporada, depois das participações na Austrália, Roland Garros e Wimbledon.
Desta forma, Portugal terá dois representantes na grelha de singulares, com Faria a juntar-se a Nuno Borges. Henrique Rocha foi eliminado na terceira ronda do «qualifying», pelo italiano Francesco Passaro, também esta sexta-feira, pelos parciais de 7-5 e 6-3.
Nuno Borges, número um nacional e 42.º da hierarquia mundial, tem estreia agendada diante do norte-americano Brandon Holt (111.º). Jaime Faria vai defrontar o espanhol Jaume Munar (46.º).
Além de Borges e Faria, a representação lusa é extensível a Francisco Cabral, na variante de pares, em que vai fazer dupla com o austríaco Lucas Miedler.